В НАТО заявляют, что поставки оружия в Украину из США через PURL продолжаются

Поставки оружия и боеприпасов в Украину из Соединенных Штатов через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) продолжаются на фоне заявлений президента США Дональда Трампа с требованием к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и сообщений о возможной приостановке работы PURL как средства давления на Украину.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель НАТО, выступивший на условиях анонимности из-за деликатного характера вопроса.

В НАТО подтвердили, что механизм поддержки Украины через PURL продолжает работать, несмотря на заявления Трампа.

"Поддержка Украины через PURL продолжает поступать", – заявил представитель НАТО.

Он не предоставил никакой другой информации относительно долгосрочных и среднесрочных планов механизма PURL.

Ранее европейские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить систему закупок PURL, которая обеспечивает Украину американским оружием, чтобы заставить Киев прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Как сообщала "Европейская правда", Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера".

Это произошло после объявления Трампом договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

После этого Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".