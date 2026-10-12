Зеленському доповіли про результати переговорів з посланцями Трампа

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української переговорної команди, яка минулими вихідними зустрічалась у США із представниками американського президента Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Про це Зеленський написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, Україна готова до реальних рішень та деескалаційних кроків, щоб наблизити завершення війни.

Він нагадав, що Україна підтримала енергетичне припинення вогню і готова його гарантувати, як і було оголошено президентом США Дональдом Трампом, і Росія має зробити відповідні кроки.

"Станом на зараз не фіксується виконання Росією цих умов, які були озвучені президентом Америки. Були, на жаль, удари по нашій енергетиці вчора, тривають удари по нашій енергетиці й сьогодні. Увесь день в Україні повітряні тривоги, застосування російських "шахедів", тривають удари авіабомб. Якщо удари і є відповіддю Росії на заяву президента Америки, то це означає, що росіяни змарнували чергову можливість наблизити мир", – наголосив Зеленський.

За його словами, багато чого залежить від американської сторони, щоб "деескалація все ж таки спрацювала".

"Потрібен тиск на Росію. Продовжуємо говорити з американською стороною на всіх рівнях. Визначили подальші кроки і дипломатичні рамки", – резюмував Зеленський.

Як відомо, минулими вихідними посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися з українською переговорною командою і представниками країн Європи в Маямі. За повідомленнями ЗМІ, переговори завершились достроково.

Президент США Дональд Трамп тим часом заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою також нібито погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.