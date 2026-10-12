Зеленскому доложили о результатах переговоров с представителями Трампа

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской переговорной команды, которая в минувшие выходные встречалась в США с представителями американского президента Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Об этом Зеленский написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, Украина готова к реальным решениям и шагам по деэскалации, чтобы приблизить окончание войны.

Он напомнил, что Украина поддержала энергетическое прекращение огня и готова его гарантировать, как и было объявлено президентом США Дональдом Трампом, и Россия должна предпринять соответствующие шаги.

"На данный момент не фиксируется выполнение Россией этих условий, которые были озвучены президентом Америки. Вчера, к сожалению, были нанесены удары по нашей энергетике, удары по нашей энергетике продолжаются и сегодня. Весь день в Украине звучат воздушные тревоги, применяются российские "шахеды", продолжаются удары авиабомбами. Если эти удары и являются ответом России на заявление президента США, то это означает, что россияне упустили очередную возможность приблизить мир", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, многое зависит от американской стороны, чтобы "деэскалация все-таки сработала".

"Необходимо оказывать давление на Россию. Продолжаем вести переговоры с американской стороной на всех уровнях. Определили дальнейшие шаги и дипломатические рамки", – резюмировал Зеленский.

Как известно, в минувшие выходные посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с украинской переговорной командой и представителями европейских стран в Майами. По сообщениям СМИ, переговоры завершились досрочно.

Президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией по дизельному топливу после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с украинской делегацией также якобы угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.