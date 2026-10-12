Кошта закликав ухвалити семирічний бюджет ЄС до кінця року

Президент Європейської ради Антоніу Кошта закликав прийняти новий бюджет ЄС на 2028-2034 роки вчасно, адже будь-які затримки вплине на життя мешканців Союзу.

Про це він заявив у своїй промові на відкритті цьогорічного Європейського тижня регіонів та міст, інформує "Європейська правда".

Антоніу Кошта закликав усіх учасників переговорів про бюджет досягти угоди до кінця 2026 року.

"Це має вирішальне значення для того, щоб наступний бюджет почав діяти з початку 2028 року. Будь-яка затримка вплине на життя наших фермерів, підприємств, студентів, науковців та інноваторів – і, звісно, на наші міста та регіони. У ці бурхливі геополітичні часи Європа має бути джерелом передбачуваності та стабільності", – сказав президент Євроради.

За словами Кошти, наступний довгостроковий бюджет повинен ставити в центр уваги конкурентоспроможність, промислову трансформацію, оборону, безпеку та стратегічну стійкість. Водночас він повинен і надалі підтримувати політику згуртування та сільського господарства.

"Регіональні та місцеві органи влади мають бути тісно залучені до підготовки, реалізації та оцінки нових планів у рамках наступної Багаторічної фінансової рамки. Адже європейський бюджет в кінцевому підсумку має приносити відчутні результати для наших громад, міст та регіонів", – зазначив Антоніу Кошта.

Раніше Єврокомісія застерегла країни-члени від скорочення 7-річного бюджету Євросоюзу, наголошуючи, що це залишить усіх більш вразливими перед можливими кризами.

Нагадаємо, ірландське головування запропонувало скоротити 2-трильйонний семирічний бюджет на 159 млрд євро у поточних цінах. При цьому очолювана Німеччиною група країн, що виступають за скорочення бюджету ЄС, вважає ірландські пропозиції недостатніми.