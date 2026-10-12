Кошта призвал принять семилетний бюджет ЕС до конца года
Президент Европейского совета Антониу Кошта призвал своевременно принять новый бюджет ЕС на 2028–2034 годы, поскольку любые задержки повлияют на жизнь жителей Союза.
Об этом он заявил в своей речи на открытии нынешней Европейской недели регионов и городов, сообщает "Европейская правда".
Антониу Кошта призвал всех участников переговоров по бюджету достичь соглашения до конца 2026 года.
"Это имеет решающее значение для того, чтобы следующий бюджет вступил в силу с начала 2028 года. Любая задержка повлияет на жизнь наших фермеров, предприятий, студентов, ученых и инноваторов – и, конечно, на наши города и регионы. В эти бурные геополитические времена Европа должна быть источником предсказуемости и стабильности", – сказал президент Евросовета.
По словам Кошты, следующий долгосрочный бюджет должен ставить в центр внимания конкурентоспособность, промышленную трансформацию, оборону, безопасность и стратегическую устойчивость. В то же время он должен и в дальнейшем поддерживать политику сплочения и сельского хозяйства.
"Региональные и местные органы власти должны быть тесно вовлечены в подготовку, реализацию и оценку новых планов в рамках следующей Многолетней финансовой рамки. Ведь европейский бюджет в конечном итоге должен приносить ощутимые результаты для наших общин, городов и регионов", – отметил Антониу Кошта.
Ранее Еврокомиссия предупредила страны-члены о сокращении семилетнего бюджета Евросоюза, подчеркнув, что это сделает всех более уязвимыми перед возможными кризисами.
Напомним, ирландское председательство предложило сократить 2-триллионный семилетний бюджет на 159 млрд евро в текущих ценах. При этом возглавляемая Германией группа стран, выступающих за сокращение бюджета ЕС, считает ирландские предложения недостаточными.