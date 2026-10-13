Франція перехопила танкер "тіньового флоту" у районі острова Реюньйон

Французький президент Емманюель Макрон повідомив, що Франція перехопила у районі острова Реюньйон нафтовий танкер DF Peak під фальшивим прапором.

Про це Макрон заявив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Макрон 12 жовтня, на відстані понад 450 морських миль на південь від острова Реюньйон уранці французькі військово-морські сили затримали нафтовий танкер DF Peak, який, як підозрюється, плавав під фальшивим прапором і був причетний до незаконного перевезення палива.

"Ця операція, проведена відповідно до міжнародного морського права, свідчить про нашу рішучість забезпечувати дотримання права та боротися з усіма видами незаконного обігу, де б вони не відбувалися", – заявив Макрон.

La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde. Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak, suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants. Cette action, conduite conformément au droit international de la mer, témoigne de notre détermination à faire respecter le droit et à lutter contre tous les trafics illicites, où qu’ils se produisent. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026

За даними порталу War&Sanctions від Головного управління розвідки Міністерства оборони України, танкер DF Peak залучений у транспортуванні російської сирої нафти у період дії нафтового ембарго G7 та ЄС.

Судно афілійоване з підсанкційним ПАТ "Совкомфлот" – найбільшою державною судноплавною компанією в Росії з обслуговування та забезпечення морського видобутку вуглеводнів, транспортування російської нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу.

Раніше Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Кая Каллас попереджає про загрозу розливу нафти біля європейських берегів, спричиненого так званим "тіньовим флотом" Росії.