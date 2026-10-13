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Франція перехопила танкер "тіньового флоту" у районі острова Реюньйон

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Новини — Вівторок, 13 жовтня 2026, 08:14 — Христина Бондарєва

Французький президент Емманюель Макрон повідомив, що Франція перехопила у районі острова Реюньйон нафтовий танкер DF Peak під фальшивим прапором.

Про це Макрон заявив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Макрон 12 жовтня, на відстані понад 450 морських миль на південь від острова Реюньйон уранці французькі військово-морські сили затримали нафтовий танкер DF Peak, який, як підозрюється, плавав під фальшивим прапором і був причетний до незаконного перевезення палива.

"Ця операція, проведена відповідно до міжнародного морського права, свідчить про нашу рішучість забезпечувати дотримання права та боротися з усіма видами незаконного обігу, де б вони не відбувалися", – заявив Макрон.

За даними порталу War&Sanctions від Головного управління розвідки Міністерства оборони України, танкер DF Peak залучений у транспортуванні російської сирої нафти у період дії нафтового ембарго G7 та ЄС.

Судно афілійоване з підсанкційним ПАТ "Совкомфлот" – найбільшою державною судноплавною компанією в Росії з обслуговування та забезпечення морського видобутку вуглеводнів, транспортування російської нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу.

Раніше Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Кая Каллас попереджає про загрозу розливу нафти біля європейських берегів, спричиненого так званим "тіньовим флотом" Росії.

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Франція Росія санкції
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