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Франция перехватила танкер "теневого флота" в районе острова Реюньон

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Новости — Вторник, 13 октября 2026, 08:14 — Кристина Бондарева

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция перехватила в районе острова Реюньон нефтяной танкер DF Peak под фальшивым флагом.

Об этом Макрон заявил в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Макрон 12 октября, на расстоянии более 450 морских миль к югу от острова Реюньон утром французские военно-морские силы задержали нефтяной танкер DF Peak, который, как подозревается, плавал под фальшивым флагом и был причастен к незаконной перевозке топлива.

"Эта операция, проведенная в соответствии с международным морским правом, свидетельствует о нашей решимости обеспечивать соблюдение закона и бороться со всеми видами незаконного оборота, где бы они ни происходили", – заявил Макрон.

По данным портала War&Sanctions от Главного управления разведки Министерства обороны Украины, танкер DF Peak причастен к транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго G7 и ЕС.

Судно аффилировано с подпадающим под санкции ПАО "Совкомфлот" – крупнейшей государственной судоходной компанией в России по обслуживанию и обеспечению морской добычи углеводородов, транспортировке российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Ранее Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor из "теневого флота" РФ. В отношении еще одного такого судна проводится расследование.

Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупреждает об угрозе разлива нефти у европейских берегов, вызванного так называемым "теневым флотом" России.

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