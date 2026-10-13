Франция перехватила танкер "теневого флота" в районе острова Реюньон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция перехватила в районе острова Реюньон нефтяной танкер DF Peak под фальшивым флагом.

Об этом Макрон заявил в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Макрон 12 октября, на расстоянии более 450 морских миль к югу от острова Реюньон утром французские военно-морские силы задержали нефтяной танкер DF Peak, который, как подозревается, плавал под фальшивым флагом и был причастен к незаконной перевозке топлива.

"Эта операция, проведенная в соответствии с международным морским правом, свидетельствует о нашей решимости обеспечивать соблюдение закона и бороться со всеми видами незаконного оборота, где бы они ни происходили", – заявил Макрон.

La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde. Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak, suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants. Cette action, conduite conformément au droit international de la mer, témoigne de notre détermination à faire respecter le droit et à lutter contre tous les trafics illicites, où qu’ils se produisent. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026

По данным портала War&Sanctions от Главного управления разведки Министерства обороны Украины, танкер DF Peak причастен к транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго G7 и ЕС.

Судно аффилировано с подпадающим под санкции ПАО "Совкомфлот" – крупнейшей государственной судоходной компанией в России по обслуживанию и обеспечению морской добычи углеводородов, транспортировке российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Ранее Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor из "теневого флота" РФ. В отношении еще одного такого судна проводится расследование.

Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупреждает об угрозе разлива нефти у европейских берегов, вызванного так называемым "теневым флотом" России.