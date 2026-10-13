Радниця президента Литви: кінетична загроза в країні є цілком реальною

Головна радниця президента Литви Аста Скайсгірите на тлі повідомлень про затримання у Польщі підозрюваного у плануванні нападу на прем'єра наголосила, що Литва також публічно повідомляє про різні гібридні загрози, зокрема кінетичні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Після того як Польща повідомила про затримання чоловіка, підозрюваного у погрозах вбивства прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, Аста Скайсгірите не повідомила, чи було посилено охорону глави держави Гітанаса Науседи після цього інциденту.

"У звітах Служби безпеки (VSD), які є у відкритому доступі, неодноразово згадуються певні загрози, гібридні загрози, зокрема кінетичні. Це не обов’язково означає загрози найвищим посадовцям країни. Сюди можуть входити, наприклад, російські чи білоруські опозиціонери або інші литовці, які дуже залучені до політичних процесів тощо", – заявила вона.

"На жаль, ми живемо в такому світі. Сьогодні кінетична загроза є дуже реальною, і до неї слід ставитися дуже серйозно", – додала радниця президента.

У неділю речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський повідомив, що поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та на віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. "Ми ставимося до цієї справи надзвичайно серйозно. "Ми говоримо про високу ймовірність реалізації цих погроз", – прокоментував він.

Дональд Туск також відреагував на інцидент, подякувавши поліції за "швидкі та рішучі дії".

Чоловік, який нібито планував замах на прем’єр-міністра Польщі та міністра оборони, є затятим противником чинної влади.