Советник президента Литвы: кинетическая угроза в стране вполне реальна

Главный советник президента Литвы Аста Скайсгирите на фоне сообщений о задержании в Польше подозреваемого в планировании нападения на премьер-министра подчеркнула, что Литва также публично сообщает о различных гибридных угрозах, в частности кинетических.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

После того как Польша сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в угрозах убийства премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша, Аста Скайсгирите не сообщила, была ли усилена охрана главы государства Гитанаса Науседы после этого инцидента.

"В отчетах Службы безопасности (VSD), которые находятся в открытом доступе, неоднократно упоминаются определенные угрозы, гибридные угрозы, в частности кинетические. Это не обязательно означает угрозы высшим должностным лицам страны. Сюда могут входить, например, российские или белорусские оппозиционеры или другие литовцы, которые активно вовлечены в политические процессы и т. п.", – заявила она.

"К сожалению, мы живем в таком мире. Сегодня кинетическая угроза является весьма реальной, и к ней следует относиться очень серьезно", – добавила советница президента.

В воскресенье пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил, что полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и на вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша. "Мы относимся к этому делу чрезвычайно серьезно. "Мы говорим о высокой вероятности реализации этих угроз", – прокомментировал он.

Дональд Туск также отреагировал на инцидент, поблагодарив полицию за "быстрые и решительные действия".

Мужчина, который якобы планировал покушение на премьер-министра Польши и министра обороны, является ярым противником действующей власти.