У Німеччині закрили кілька шкіл після погроз про масову стрілянину

Кілька шкіл у німецькому місті Ошерслебен у Саксонії-Ангальт залишилися закритими у вівторок через анонімну погрозу щодо стрілянини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Поліція повідомила, що погроза була надіслана у чат-групі для батьків у понеділок ввечері.

Після цього земельний орган освіти прийняв рішення про закриття шкіл. Хоча закриття всіх шкіл є незвичайним кроком, вони дотрималися рекомендацій поліції. Як зазначив представник земельного органу освіти, поліція, реагуючи на погрози щодо стрілянини в школі, діяла згідно з заздалегідь розробленим планом.

Деякі школи у вівторок перейшли на дистанційне навчання та організували екстрений догляд за дітьми. Навчальні заклади планують відновити роботу у звичайному режимі в середу.

За повідомленнями, поліція посилює свою присутність біля шкіл та дитячих садків.

Варто зазначити, що ці події відбуваються на тлі серії насильницьких нападів у школах Польщі минулого тижня.

10 жовтня у Польщі стався новий напад. У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.

На тлі цього поліція вирішила повернути патрулі до навчальних закладів по всій країні.