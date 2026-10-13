В Германии закрыли несколько школ после угроз о массовой стрельбе

Несколько школ в немецком городе Ошерслебен в Саксонии-Анхальт остались закрытыми во вторник из-за анонимной угрозы о стрельбе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Полиция сообщила, что угроза была отправлена в групповом чате для родителей в понедельник вечером.

После этого земельный орган образования принял решение о закрытии школ. Хотя закрытие всех школ является необычным шагом, они следовали рекомендациям полиции. Как отметил представитель земельного органа образования, полиция, реагируя на угрозы стрельбы в школе, действовала в соответствии с заранее разработанным планом.

Некоторые школы во вторник перешли на дистанционное обучение и организовали экстренный присмотр за детьми. Учебные заведения планируют возобновить работу в обычном режиме в среду.

По сообщениям, полиция усиливает своё присутствие возле школ и детских садов.

Стоит отметить, что эти события происходят на фоне серии насильственных нападений в школах Польши на прошлой неделе.

10 октября в Польше произошло новое нападение. В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. В результате одного из них 37-летняя женщина умерла, несмотря на попытки реанимации.

На фоне этого полиция решила возобновить патрулирование учебных заведений по всей стране.