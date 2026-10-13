Росія згадала про міжнародне право після перехоплення танкера Францією

Посольство Росії у Франції назвало перехоплення французькими ВМС танкера DF Peak кричущим порушенням міжнародного права.

Як пише "Європейська правда", повідомлення посольства цитує пропагандистська агенція "РИА Новости".

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що судно, яке йшло під прапором Беніну, зупинили в Індійському океані.

"Посилання на статтю 110 Конвенції ООН з морського права 1982 року для обґрунтування затримання, так само як і твердження про нібито порушені танкером "міжнародні санкції", які насправді є нелегітимними односторонніми заходами, – не більше ніж "фіговий листок", покликаний прикрити відверте піратство та розбій", – наголосили в посольстві РФ.

У російській дипмісії зазначили, що Париж не повідомляв Москву про свої дії. Зараз вони з’ясовують, чи є росіяни серед членів екіпажу.

Раніше Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Кая Каллас попереджає про загрозу розливу нафти біля європейських берегів, спричиненого так званим "тіньовим флотом" Росії.