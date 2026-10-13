Посольство России во Франции назвало перехват танкера DF Peak французскими ВМС вопиющим нарушением международного права.

Как пишет "Европейская правда", сообщение посольства цитирует пропагандистское агентство "РИА "Новости".

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что судно, шедшее под флагом Бенина, остановили в Индийском океане.

"Ссылка на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для обоснования задержания, так же как и утверждение о якобы нарушенных танкером "международных санкциях", которые на самом деле являются нелегитимными односторонними мерами, – не более чем "фиговый листок", призванный прикрыть откровенное пиратство и разбой", – подчеркнули в посольстве РФ.

В российской дипмиссии отметили, что Париж не уведомлял Москву о своих действиях. Сейчас они выясняют, есть ли россияне среди членов экипажа.

Ранее Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor "теневого флота" РФ. В отношении ещё одного такого судна проводится расследование.

Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупреждает об угрозе разлива нефти у европейских берегов, вызванного так называемым "теневым флотом" России.