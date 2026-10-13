У Литві наблизились до посилення умов придбання нерухомості для росіян та білорусів

У вівторок литовський Сейм розпочав розгляд пропозицій щодо подальшого обмеження діяльності росіян і білорусів у Литві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Поправки до Закону про застосування обмежувальних заходів у зв’язку з воєнною агресією проти України у першому читанні підтримали 93 члени Сейму, четверо утрималися. Тих, хто проголосував "проти", не було.

Підготовлені Міністерством закордонних справ поправки передбачають обмеження на придбання нерухомості, якщо вона розташована поблизу стратегічно важливих об’єктів. Громадянам Росії та Білорусі, які мають дозвіл на проживання в Литві, пропонують заборонити купувати нерухомість поруч із такими об’єктами. Цей обмежувальний захід не застосовується, якщо житло отримується у спадок.

Згідно з пропонованим порядком, у таких районах нерухомість також не зможуть придбати громадяни Білорусі, які не мають дозволу на проживання в Литві, та юридичні особи, що належать їм. Можливості росіян купувати нерухомість у Литві були обмежені раніше.

Обмеження не застосовуватимуться у разі набуття права власності у порядку спадкування.

Зона, до якої входять стратегічно важливі об’єкти нерухомості, визначена в Законі про охорону об’єктів, що мають важливе значення для забезпечення національної безпеки.

"Мета нового обмеження – істотно знизити ризики та запобігти можливій розвідувальній, спостережній чи іншій діяльності, яка може здійснюватися з використанням нерухомості, придбаної поблизу об’єктів, призначених для забезпечення національної безпеки", – сказав віцеміністр закордонних справ Відмантас Вярбіцкас.

Лідер опозиційних консерваторів Лаурінас Кащюнас, який закликав голосувати за поправки, сказав, що для уникнення розвідувальних ризиків такий запобіжний захід має бути запроваджений.

Поправки також пропонують заборонити в’їзд до країни фізичним та юридичним особам, які здійснюють або здійснювали освітню, культурну, спортивну та творчу діяльність на анексованих та тимчасово окупованих Росією територіях України.

Йдеться також про тих, хто прямо чи опосередковано підтримує війну, розпочату РФ, або брав у ній участь.

Також планується заборонити в’їзд тим, хто вживає заходів або проводить політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також її безпеку.

У разі схвалення Сеймом поправки набудуть чинності з 1 січня наступного року. Укладені до цього часу договори про публічну діяльність мають бути переглянуті та уточнені до кінця лютого 2027 року.

Нагадаємо, у червні Сейм Латвії схвалив обмеження видачі дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі.

Також у Латвії встановили заборону для депутатів міських та обласних рад на поїздки до Росії та Білорусі.