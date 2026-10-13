В Литве приблизились к ужесточению условий приобретения недвижимости для россиян и белорусов

Во вторник литовский Сейм приступил к рассмотрению предложений о дальнейшем ограничении деятельности россиян и белорусов в Литве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Поправки к Закону о применении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины в первом чтении поддержали 93 члена Сейма, четверо воздержались. Проголосовавших "против" не было.

Подготовленные Министерством иностранных дел поправки предусматривают ограничения на приобретение недвижимости, если она расположена вблизи стратегически важных объектов. Гражданам России и Беларуси, имеющим вид на жительство в Литве, предлагается запретить покупать недвижимость рядом с такими объектами. Эта ограничительная мера не применяется, если жилье получается по наследству.

Согласно предлагаемому порядку, в таких районах недвижимость также не смогут приобрести граждане Беларуси, не имеющие вида на жительство в Литве, и принадлежащие им юридические лица. Возможности россиян приобретать недвижимость в Литве были ограничены и ранее.

Ограничения не будут применяться в случае приобретения права собственности в порядке наследования.

Зона, в которую входят стратегически важные объекты недвижимости, определена в Законе об охране объектов, имеющих важное значение для обеспечения национальной безопасности.

"Цель нового ограничения – существенно снизить риски и предотвратить возможную разведывательную, наблюдательную или иную деятельность, которая может осуществляться с использованием недвижимости, приобретенной вблизи объектов, предназначенных для обеспечения национальной безопасности", – сказал вице-министр иностранных дел Видмантас Вярбицкас.

Лидер оппозиционных консерваторов Лауринас Кащунас, призвавший голосовать за поправки, заявил, что для предотвращения разведывательных рисков такая мера предосторожности должна быть введена.

Поправки также предлагают запретить въезд в страну физическим и юридическим лицам, которые осуществляют или осуществляли образовательную, культурную, спортивную и творческую деятельность на аннексированных Россией и временно оккупированных территориях Украины.

А также тем, кто прямо или косвенно поддерживает войну, начатую РФ, или принимал в ней участие.

Также планируется запретить въезд тем, кто принимает меры или проводит политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также её безопасность.

В случае одобрения Сеймом поправки вступят в силу с 1 января следующего года. Заключенные до этого момента договоры о публичной деятельности должны быть пересмотрены и уточнены до конца февраля 2027 года.

Напомним, в июне Сейм Латвии одобрил ограничения на выдачу видов на жительство гражданам РФ и Беларуси.

Также в Латвии ввели запрет для депутатов городских и областных советов на поездки в Россию и Беларусь.