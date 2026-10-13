Британська МІ5 заявила про активізацію гібридної війни Росії та загроз з боку Ірану

Голова британської Служби безпеки (MI5) Кен Маккаллум заявив, що Іран активізує спроби завдати ударів по більш важливих цілях, таких як військові об’єкти у Великій Британії, тоді як Росія посилює свою гібридну війну.

Про це він сказав у своїй щорічній промові щодо широкого спектру загроз для Британії у вівторок, 13 жовтня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Маккаллум зазначив, що державні загрози за останнє десятиліття зросли вчетверо, а це означає, що його організація зараз виділяє на розв'язання цієї проблеми більше ресурсів, ніж під час холодної війни.

Він зауважив, що не може коментувати інцидент, який стався раніше на авіабазі Королівських ВПС "Фейрфорд" через те, що розслідування триває. Водночас глава МІ5 зазначив, що цьогоріч відбувся суттєвий зсув у "амбіціях Ірану націлюватися на більш важкодоступні цілі, такі як військові об’єкти".

"Інцидент на базі Королівських ВПС у Фейрфорді… не є поодиноким. Були й інші приклади, не лише у Великій Британії, а й по всьому світі", – сказав він.

Щодо Росії Маккаллум зазначив, що вона залишається "агресором номер один".

Він підтримав коментарі інших європейських розвідувальних служб про те, що Росія "застосовує тактику, яка ледь не переходить у конвенційний конфлікт", наводячи як приклади спробу атаки дроном на вантажний літак у німецькому аеропорту та кібератаку на польську енергетичну інфраструктуру.

"Це не випадково, що російські агресори намагаються дестабілізувати інші європейські країни саме в той час, коли їхні військові успіхи в Україні є мінімальними та коштують жахливих втрат", – додав він.

Варто зауважити, що прем’єр Британії Енді Бернем заявив 12 жовтня, що ймовірну змову з метою нападу на авіабазу Королівських ВПС "Фейрфорд", найімовірніше, координували з Ірану, а керівництво нею майже напевно здійснював Корпус вартових Ісламської революції.

Подробиці ймовірної змови залишаються маловідомими. П’ятьох затриманих чоловіків згодом відпустили під заставу поліції без висунення обвинувачень, але "за суворих умов". Також звільнили ще двох затриманих, зокрема громадянина Великої Британії та Ірану.

Слідчі повідомили, що у фургонах, вилучених на місці інциденту, знайшли бензин, але не виявили придатних до використання вибухових пристроїв. Водночас і поліція, і Бернем вказали на можливу причетність іноземної держави.