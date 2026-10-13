Британская MI5 заявила об активизации гибридной войны России и угроз от Ирана

Глава британской Службы безопасности (MI5) Кен Маккаллум заявил, что Иран активизирует попытки нанести удары по более важным целям, таким как военные объекты в Великобритании, в то время как Россия усиливает свою гибридную войну.

Об этом он заявил в своей ежегодной речи, посвященной широкому спектру угроз для Великобритании, во вторник, 13 октября, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Маккаллум отметил, что государственные угрозы за последнее десятилетие выросли в четыре раза, а это означает, что его организация сейчас выделяет на решение этой проблемы больше ресурсов, чем во время холодной войны.

Он отметил, что не может комментировать инцидент, произошедший ранее на авиабазе Королевских ВВС "Фэйрфорд", поскольку расследование продолжается. В то же время глава MI5 отметил, что в этом году произошел существенный сдвиг в "стремлении Ирана нацеливаться на более труднодоступные цели, такие как военные объекты".

"Инцидент на базе Королевских ВВС в Фэйрфорде… не единичный. Были и другие примеры, не только в Великобритании, но и по всему миру", – сказал он.

Что касается России, Маккаллум отметил, что она остается "агрессором номер один".

Он поддержал комментарии других европейских разведывательных служб о том, что Россия "применяет тактику, которая едва ли не переходит в конвенциональный конфликт", приводя в качестве примеров попытку атаки дроном на грузовой самолет в немецком аэропорту и кибератаку на польскую энергетическую инфраструктуру.

"Не случайно российские агрессоры пытаются дестабилизировать другие европейские страны именно в то время, когда их военные успехи в Украине минимальны и обходятся ужасными потерями", – добавил он.

Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил 12 октября, что вероятный сговор с целью нападения на авиабазу Королевских ВВС "Фэйрфорд", скорее всего, координировался из Ирана, а руководство им почти наверняка осуществлял Корпус стражей Исламской революции.

Подробности предполагаемого заговора остаются малоизвестными. Пятерых задержанных мужчин впоследствии отпустили под залог полиции без предъявления обвинений, но "на строгих условиях". Также освободили еще двух задержанных, в частности гражданина Великобритании и Ирана.

Следователи сообщили, что в фургонах, изъятых на месте инцидента, нашли бензин, но не обнаружили пригодных к использованию взрывных устройств. В то же время и полиция, и Бернем указали на возможную причастность иностранного государства.