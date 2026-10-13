Лидеры ЕС обсудят с Зеленским поддержку Украины 16 октября в Брюсселе

Обсуждение "украинского вопроса" на заседании Европейского совета в Брюсселе 15–16 октября перенесли с первого на второй день: 16 октября Украина станет первым вопросом повестки дня, ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС, близкий к подготовке заседания.

Зеленского ожидают в Брюсселе 16 октября для обсуждения ситуации в Украине на заседании лидеров ЕС.

"Украина будет первым вопросом повестки дня второго дня саммита – 16 октября. Лидеры заслушают президента Зеленского о последних событиях, после чего состоится дискуссия в формате 27 (глав государств и правительств)", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Начало обсуждения Украины 16 октября запланировано на 11:00 по киевскому времени.

Затем лидеры ЕС затронут вопросы обороны и безопасности, Ближнего Востока, после чего во время обеда обсудят миграцию.

Первый день Европейского совета, 15 октября, начнется с обсуждения конкурентоспособности ЕС с участием президента Европейского парламента Роберты Метсолы. Затем 27 лидеров ЕС обсудят цены на энергоносители. После этого во время обеда они обсудят глобальные макроэкономические дисбалансы.

Во второй половине дня лидеры обсудят многолетнюю финансовую рамку – бюджет ЕС на 2028–2034 годы. За ужином состоится стратегическая дискуссия о расширении и реформах.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в заседании Европейского совета 15–16 октября.

Согласно первоначальному плану саммита, ожидалось, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к заседанию Европейского совета 15 октября.

Как уже сообщала "Европейская правда" со ссылкой на источники, обсуждение будет касаться эскалации гибридных атак России в Украине и государствах-членах ЕС. Еще одним важным элементом дискуссии станет финансирование: более конкретное определение потребностей Украины и того, как удовлетворять их совместно с международными партнерами.

Кроме того, саммит лидеров ЕС 15–16 октября призовет помочь Украине в подготовке к зиме, в частности в обеспечении устойчивости критической инфраструктуры, а также поднимет вопрос последствий блокирования Россией экспортных маршрутов через Черное море.