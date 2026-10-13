ЗМІ: три країни ЄС вимагають права "аварійного гальма" для блокування нових законів

Столиці країн ЄС повинні мати можливість втручатися, щоб зупинити прийняття нових законодавчих актів з Брюсселя, якщо вони вважатимуть, що це надто обтяжує уряди та бізнес, переконані лідери Німеччини, Італії та Бельгії.

Про це пише Politico з посиланням на лист лідерів цих країн на ім’я президента Євроради Антоніу Кошти, інформує "Європейська правда".

Троє лідерів зазначили, що блок потребує механізму "аварійного гальма", щоб сприяти підвищенню своєї економічної конкурентоспроможності, яка зараз слабшає, повідомляє видання.

"Ми закликаємо до прийняття нових амбітних пакетів заходів зі спрощення, щоб рішуче просунути вперед скорочення бюрократичних перешкод у Європейському Союзі. У ширшому сенсі, нашою спільною метою має бути запобігання тому, щоб непотрібне регуляторне навантаження та пов’язані з ним витрати спричиняли постійні втрати європейського промислового потенціалу та подальше ослаблення інвестицій і конкурентоспроможності", – йдеться у листі, отриманому Politico.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер закликали "значно прискорити процедури планування та затвердження", а також призупинити дію "певних сфер регулювання на визначений період" відповідно до нового "правила пріоритетності".

Цей заклик, оприлюднений за кілька днів до зустрічі лідерів ЄС, повторює вимоги, які були вперше озвучені в березні після саміту щодо європейської конкурентоспроможності, і з’являється на тлі погіршення ситуації в промисловому секторі блоку.

Лідери обговорять довгостроковий бюджет ЄС, ціни на енергоносії та підтримку України, коли зберуться в Брюсселі в четвер, 15 жовтня, на дводенний саміт Європейської ради.

Нагадаємо, розгляд "українського питання" під час засідання Європейської ради в Брюсселі 15-16 жовтня, перенесли з першого на другий день.

Також 16 жовтня лідери країн ЄС обговорюватимуть семирічний бюджет ЄС. Раніше ірландське головування запропонувало скоротити 2-трильйонний семирічний бюджет на 159 млрд євро у поточних цінах. При цьому очолювана Німеччиною група країн, що виступають за скорочення бюджету ЄС, вважає ірландські пропозиції недостатніми.