СМИ: три страны ЕС требуют права "аварийного тормоза" для блокирования новых законов
Столицы стран ЕС должны иметь возможность вмешиваться, чтобы остановить принятие новых законодательных актов из Брюсселя, если они сочтут, что это чрезмерно обременяет правительства и бизнес, убеждены лидеры Германии, Италии и Бельгии.
Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо лидеров этих стран на имя президента Евросовета Антониу Кошты, сообщает "Европейская правда".
Трое лидеров отметили, что блок нуждается в механизме "аварийного тормоза", чтобы способствовать повышению своей экономической конкурентоспособности, которая сейчас ослабевает, сообщает издание.
"Мы призываем к принятию новых амбициозных пакетов мер по упрощению, чтобы решительно продвинуть вперед сокращение бюрократических барьеров в Европейском Союзе. В более широком смысле нашей общей целью должно быть предотвращение того, чтобы ненужная регуляторная нагрузка и связанные с ней расходы приводили к постоянным потерям европейского промышленного потенциала и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности", – говорится в письме, полученном Politico.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвали "значительно ускорить процедуры планирования и утверждения", а также приостановить действие "определенных сфер регулирования на определенный период" в соответствии с новым "правилом приоритетности" .
Этот призыв, обнародованный за несколько дней до встречи лидеров ЕС, повторяет требования, которые впервые были озвучены в марте после саммита о европейской конкурентоспособности, и появляется на фоне ухудшения ситуации в промышленном секторе блока.
Лидеры обсудят долгосрочный бюджет ЕС, цены на энергоносители и поддержку Украины, когда соберутся в Брюсселе в четверг, 15 октября, на двухдневный саммит Европейского совета.
Напомним, рассмотрение "украинского вопроса" во время заседания Европейского совета в Брюсселе 15–16 октября перенесли с первого на второй день.
Также 16 октября лидеры стран ЕС будут обсуждать семилетний бюджет ЕС. Ранее ирландское председательство предложило сократить 2-триллионный семилетний бюджет на 159 млрд евро в текущих ценах. При этом возглавляемая Германией группа стран, выступающих за сокращение бюджета ЕС, считает ирландские предложения недостаточными.