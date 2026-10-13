Європейський комітет проти катувань закликав Туреччину захищати права пацієнтів і дітей-мігрантів

Туреччина повинна ухвалити закон про психічне здоров’я та утримуватися від затримання сімей мігрантів з дітьми, йдеться у звіті комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням.

Про це пише Turkish Minute, повідомляє "Європейська правда".

Європейський комітет із запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню (CPT) провів перевірку психіатричних лікарень та будинків догляду, а також імміграційних ізоляторів та в’язниць в Туреччині.

Відсутність закону про психічне здоров’я призвела до прогалин у правилах щодо госпіталізації всупереч волі пацієнта, згоди на лікування та застосування засобів обмеження, як встановив комітет.

Багато пацієнтів та мешканців, зазначених як такі, що отримують допомогу добровільно, утримувалися в умовах, що не відповідали вимогам щодо примусової госпіталізації.

Будівлі та умови проживання загалом були задовільними, але деякі пацієнти лікарень не мали доступу до прогулянок на свіжому повітрі протягом тижнів або місяців.

Навантаження на персонал та його нестача також обмежували лікування та заходи, тоді як у відповіді уряду були викладені вказівки щодо поліпшення доступу до прогулянок на свіжому повітрі, кадрового забезпечення та догляду.

Під час інспекції 2022 року було перевірено центри, які використовуються для утримання іноземних громадян, що очікують на депортацію.

Більшість опитаних ув’язнених не заявляли про зловживання, але деякі розповідали про удари кулаками з боку персоналу та надмірне застосування сили з використанням кийків з боку жандармів.

За даними комітету, затриманих в одній із в’язниць зазвичай утримували в камерах понад 23 години на добу, а час перебування на свіжому повітрі обмежувався 20–30 хвилинами.

CPT наголосив, що слід уникати затримання сімей з дітьми, а будь-яке утримання дітей має тривати якомога коротше.

У своїй відповіді турецький уряд стверджував, що дітям не видавали ордери на затримання і вони перебували в центрах на прохання батьків.

Нагадаємо, у турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації в соцмережах місцевої газети з написом "Ердоган помер". Раніше у Туреччині заарештували стендап-коміка за жарти про Ердогана та іслам.

А у вересні в Туреччині затримали десятки людей під час рейдів проти ЛГБТ+ організацій.