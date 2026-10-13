Европейский комитет против пыток призвал Турцию защищать права пациентов и детей-мигрантов

Турция должна принять закон о психическом здоровье и воздерживаться от задержания семей мигрантов с детьми, говорится в отчете комитета Совета Европы по предотвращению пыток.

Об этом пишет Turkish Minute, сообщает "Европейская правда".

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения или наказания (CPT) провел проверку психиатрических больниц и домов престарелых, а также иммиграционных изоляторов и тюрем в Турции.

Отсутствие закона о психическом здоровье привело к пробелам в правилах, касающихся госпитализации вопреки воле пациента, согласия на лечение и применения средств ограничения, как установил комитет.

Многие пациенты и жильцы, указанные как получающие помощь добровольно, содержались в условиях, не соответствующих требованиям принудительной госпитализации.

Здания и условия проживания в целом были удовлетворительными, но некоторые пациенты больниц не имели доступа к прогулкам на свежем воздухе в течение недель или месяцев.

Нагрузка на персонал и его нехватка также ограничивали лечение и меры, в то время как в ответе правительства были изложены указания по улучшению доступа к прогулкам на свежем воздухе, кадровому обеспечению и уходу.

В ходе инспекции 2022 года были проверены центры, используемые для содержания иностранных граждан, ожидающих депортации.

Большинство опрошенных заключённых не заявляли о злоупотреблениях, но некоторые рассказывали об ударах кулаками со стороны персонала и чрезмерном применении силы с использованием дубинок со стороны жандармов.

По данным комитета, задержанных в одной из тюрем обычно содержали в камерах более 23 часов в сутки, а время пребывания на свежем воздухе ограничивалось 20–30 минутами.

CPT подчеркнул, что следует избегать задержания семей с детьми, а любое содержание детей должно длиться как можно короче.

В своём ответе турецкое правительство утверждало, что детям не выдавали ордера на задержание и они находились в центрах по просьбе родителей.

Напомним, в турецкой провинции Айдын прокуратура начала расследование после публикации в соцсетях местной газеты с надписью "Эрдоган умер". Ранее в Турции арестовали стендап-комика за шутки об Эрдогане и исламе.

А в сентябре в Турции задержали десятки людей во время рейдов против ЛГБТ+-организаций.