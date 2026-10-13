У Польщі школи отримали матеріали про те, як реагувати на загрози після серії нападів

Міністерство освіти Польщі передало школам інструкції щодо реагування на загрози після серії нападів із застосуванням гострих предметів у навчальних закладах країни.

Про це пише Polskie Radio, повідомляє "Європейська правда".

Передані матеріали містять інструкцію щодо дій у разі нападу із застосуванням небезпечного предмета, підготовлену спільно з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації, Міністерством національної оборони та Урядовим центром безпеки Польщі.

Міністерство також надало вчителям рекомендації щодо того, як розмовляти з учнями та батьками після кризових ситуацій.

Матеріали для шкіл описують, зокрема, алгоритм 4U: будь уважним – тікай – сховайся – перешкоджай нападу. Водночас наголошується, що це не жорстка послідовність дій, оскільки вчитель має обирати відповідний спосіб реагування залежно від ситуації.

У публікації також пояснюється, як правильно повідомити диспетчера екстреної служби за номером 112 та співпрацювати з правоохоронцями й рятувальниками.

Матеріали також містять рекомендації щодо дій після усунення загрози. Йдеться, зокрема, про перевірку безпеки учнів, спостереження за їхніми реакціями на стрес, а також забезпечення можливості звернутися до педагога, психолога чи іншого фахівця. Така допомога має бути доступною і працівникам шкіл, якщо вони її потребують.

Нагадаємо, у Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.

Після цього Польща суттєво наростила присутність поліції у школах та навколо них у зв’язку з серією нападів з ножами.