В Польше школы получили материалы о том, как реагировать на угрозы после серии нападений

Министерство образования Польши разослало школам инструкции по реагированию на угрозы после серии нападений с применением острых предметов в учебных заведениях страны.

Об этом пишет Polskie Radio, сообщает "Европейская правда".

Переданные материалы содержат инструкцию о действиях в случае нападения с применением опасного предмета, подготовленную совместно с Министерством внутренних дел и администрации, Министерством национальной обороны и Правительственным центром безопасности Польши.

Министерство также предоставило учителям рекомендации о том, как разговаривать с учениками и родителями после кризисных ситуаций.

Материалы для школ описывают, в частности, алгоритм 4U: будь внимательным – беги – спрячься – препятствуй нападению. При этом подчеркивается, что это не жесткая последовательность действий, поскольку учитель должен выбирать соответствующий способ реагирования в зависимости от ситуации.

В публикации также объясняется, как правильно сообщить диспетчеру экстренной службы по номеру 112 и взаимодействовать с правоохранителями и спасателями.

Материалы также содержат рекомендации относительно действий после устранения угрозы. Речь идет, в частности, о проверке безопасности учащихся, наблюдении за их реакциями на стресс, а также обеспечении возможности обратиться к педагогу, психологу или другому специалисту. Такая помощь должна быть доступна и сотрудникам школ, если они в ней нуждаются.

Напомним, в Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку немного старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. Во время одного из них 37-летняя женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

После этого Польша существенно усилила присутствие полиции в школах и вокруг них в связи с серией нападений с ножами.