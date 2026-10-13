Зеленський та прем’єр Литви поспілкувалися щодо підтримки України

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс поспілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським у вівторок, 13 жовтня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За словами Сінкявічюса, вони поспілкувалися щодо військової та гуманітарної допомоги, а також щодо посилення санкцій проти Росії, припинення транзиту російського зерна через порти ЄС та шлях України до ЄС.

"Литва твердо підтримує український народ у його боротьбі за свободу та справедливий і тривалий мир", – додав прем’єр Литви.

Цього дня Сибіга та його німецький колега Йоганн Вадефуль обговорили оборонні потреби України та співпрацю німецьких компаній з українськими.

А президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня очікуються нові пакети підтримки від європейських партнерів.