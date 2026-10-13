Зеленський та прем’єр Литви поспілкувалися щодо підтримки України

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 13 октября.

Об этом он написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

По словам Синкявичюса, они обсудили вопросы военной и гуманитарной помощи, а также ужесточение санкций против России, прекращение транзита российского зерна через порты ЕС и путь Украины в ЕС.

"Литва твердо поддерживает украинский народ в его борьбе за свободу и справедливый и прочный мир", – добавил премьер Литвы.

В этот день Сибига и его немецкий коллега Йоханн Вадефуль обсудили оборонные потребности Украины и сотрудничество немецких компаний с украинскими.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе ожидаются новые пакеты поддержки от европейских партнеров.