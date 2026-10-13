Во Франции продолжаются протесты: на улицы вышли более 160 тысяч участников

Во вторник, 13 октября, более 160 тысяч школьников, студентов и профсоюзных активистов вышли на улицы городов по всей Франции.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, как цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

МВД Франции заявило, что 13 октября по всей стране вышли 161 500 человек, тогда как аналогичные марши собрали более 260 тысяч участников в прошлый вторник.

Кроме того, по оценкам, в этот день занятия были прерваны в 90% французских университетов, а средние школы в Париже, Марселе и других городах вновь были заблокированы.

В этот день сообщалось, что к протестам присоединилась шведская активистка Грета Тунберг.

Напомним, ранее сообщалось о почти 7 тысячах задержанных во время протестов французских старшеклассников с середины сентября.

А 7 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его правительство до конца месяца представит меры, призванные решить проблемы старшеклассников.

Подробнее читайте в статье: Революция школьников. Как системные проблемы в сфере образования привели к масштабным протестам во Франции