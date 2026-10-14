ЕС открыл ещё два кластера в переговорах о вступлении с Молдовой

13 октября ЕС и Молдова начали переговоры по так называемым кластерам "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Совете ЕС по итогам межправительственной конференции с Молдовой в Люксембурге.

Кластеры – основные тематические блоки в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС – определяют параметры согласования странами-кандидатами своего законодательства с правом ЕС в соответствующих сферах.

Кластер "Внутренний рынок" охватывает политику ЕС, связанную со свободным движением товаров, услуг, работников и капитала, а также общие правила в сферах конкуренции, финансовых услуг, корпоративного права и защиты прав потребителей.

Кластер "Конкурентоспособность и инклюзивный рост" охватывает политику ЕС, связанную с экономической конкурентоспособностью и ростом, в частности налогообложение, экономическую и монетарную политику, промышленность, цифровую трансформацию, занятость, образование, исследования и таможенную сферу.

ЕС также определил критерии, которые необходимо будет выполнить для предварительного закрытия соответствующих переговорных разделов в будущем.

Решение было принято после того, как в июле 2026 года с Молдовой были начаты переговоры по кластеру "Внешние отношения".

Теперь у Молдовы, как и у Украины, открыты переговоры по четырем кластерам из шести.

Как сообщалось, также 13 октября Совет Евросоюза официально открыл еще два кластера в переговорах о вступлении Украины. Для этого Верховная Рада одобрила изменения в закон об образовании, чтобы снять вето Венгрии.

Вице-премьер Всеволод Ченцов заявлял, что для открытия последних двух кластеров понадобятся уступки.