ЗМІ: Рубіо намагався залучити Грецію до кампанії проти МКС

Державний секретар США Марко Рубіо під час свого нещодавнього візиту до Афін звернувся до Греції з проханням підтримати кампанію адміністрації Дональда Трампа проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це виданню Rapporteur розповів один із дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо порушив питання про МКС під час зустрічі зі своїм грецьким колегою Георгіосом Герапетрітісом, розкритикувавши "активістський" підхід суду.

За словами дипломата, Рубіо хотів би, щоб Греція вийшла з Римського статуту – засновницького договору МКС.

Однак, за словами джерела, такий крок був би неможливим для Афін з огляду на юридичні зобов’язання ЄС перед МКС. Усі держави-члени блоку є учасницями МКС; минулого місяця міністри закордонних справ ЄС ще раз підтвердили свою підтримку цього суду.

Державний департамент США, до якого звернулося видання Rapporteur, не заперечив цей інцидент.

Представник Міністерства закордонних справ Греції заперечив, що це питання обговорювалося. Уряд позитивно оцінив візит Рубіо, оскільки той відзначив Грецію як надійного союзника в регіоні.

Повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю, 9 жовтня, запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Своєю чергою в МКС заявили, що убезпечили себе від можливих санкцій з боку США.

Тим часом в Європейській комісії раніше висловили жаль з приводу рішення США запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду.