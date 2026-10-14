СМИ: Рубио пытался вовлечь Грецию в кампанию против МУС

Государственный секретарь США Марко Рубио во время своего недавнего визита в Афины обратился к Греции с просьбой поддержать кампанию администрации Дональда Трампа против Международного уголовного суда (МУС).

Об этом изданию Rapporteur рассказал один из дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Рубио поднял вопрос о МУС во время встречи со своим греческим коллегой Георгиосом Герапетритисом, раскритиковав "активистский" подход суда.

По словам дипломата, Рубио хотел бы, чтобы Греция вышла из Римского статута – учредительного договора МУС.

Однако, по словам источника, такой шаг был бы невозможен для Афин, учитывая юридические обязательства ЕС перед МУС. Все государства-члены блока являются участниками МУС; в прошлом месяце министры иностранных дел ЕС вновь подтвердили свою поддержку этого суда.

Государственный департамент США, к которому обратилось издание Rapporteur, не опроверг этот инцидент.

Представитель министерства иностранных дел Греции опроверг, что этот вопрос обсуждался. Правительство положительно оценило визит Рубио, поскольку тот высоко оценил Грецию как надёжного союзника в регионе.

Сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа в пятницу, 9 октября, ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС).

В свою очередь в МУС заявили, что защитили себя от возможных санкций со стороны США.

Между тем в Европейской комиссии ранее выразили сожаление по поводу решения США ввести санкции против Международного уголовного суда.