Єврорада закличе посилити візові вимоги щодо громадян Росії

Лідери Європейського Союзу можуть закликати до посилення візових вимог та візової політики щодо громадян Росії у відповідь на посилення російських гібридних дій проти держав ЄС.

Про це йдеться у проєкті висновків саміту Європейської ради 15-16 жовтня, з яким ознайомилася кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі.

Європейська рада планує засудити посилення загроз з боку Росії.

"Європейська рада рішуче засуджує ескалацію та дедалі більш безрозсудну поведінку Росії і підтверджує свою непохитну відданість безпеці всіх держав-членів. Дії Росії не залишаться без відповіді", – йдеться в документі.

З огляду на таке посилення гібридних кампаній з боку Росії та інших ворожих суб'єктів, Європейська рада закличе до "додаткових зусиль, щоб терміново посилити стійкість, підвищити готовність і захистити критичну інфраструктуру".

"У цьому контексті в терміновому порядку розглядатимуться додаткові заходи, включно з подальшими обмежувальними заходами, а також переглядом і посиленням візових вимог та політики щодо громадян Росії", – наголошується в проєкті висновків.

Окрім цього, Європейська рада закличе Раду ЄС прискорити роботу за всіма відповідними напрямками і, зокрема, над Планом дій щодо безпеки у сфері дронів і протидії дронам.

Як повідомляла "Європейська правда", лідери ЄС також планують виступити проти символіки РФ і Білорусі на спортивних та культурних подіях.

Також, як вже повідомляла "ЄвроПравда" з посиланням на джерела, Європейська рада також "висловить жаль з приводу рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального".

Окрім того, під час засідання Європейської ради 15-16 жовтня не планується прийняття додаткових рішень щодо фінансування України, також на порядку денному лідерів ЄС немає питання щодо можливості використання заморожених активів РФ, хоча ця тема може бути піднята під час дискусії.

Нагадаємо, розгляд "українського питання" під час засідання Європейської ради в Брюсселі запланований на 16 жовтня, очікується присутність президента України Володимира Зеленського.