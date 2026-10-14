Евросовет призовет ужесточить визовые требования к гражданам России

Лидеры Европейского Союза могут призвать к ужесточению визовых требований и визовой политики в отношении граждан России в ответ на усиление российских гибридных действий против стран ЕС.

Об этом говорится в проекте выводов саммита Европейского совета 15-16 октября, с которым ознакомилась корреспондентка "Европейской правды" в Брюсселе.

Европейский совет планирует осудить усиление угроз со стороны России.

"Европейский совет решительно осуждает эскалацию и все более безрассудное поведение России и подтверждает свою непоколебимую приверженность безопасности всех государств-членов. Действия России не останутся без ответа", – говорится в документе.

Учитывая такое усиление гибридных кампаний со стороны России и других враждебных субъектов, Европейский совет призовет к "дополнительным усилиям, чтобы в срочном порядке укрепить устойчивость, повысить готовность и защитить критически важную инфраструктуру".

"В этом контексте в срочном порядке будут рассматриваться дополнительные меры, включая дальнейшие ограничительные меры, а также пересмотр и ужесточение визовых требований и политики в отношении граждан России", – отмечается в проекте выводов.

Кроме того, Европейский совет призовет Совет ЕС ускорить работу по всем соответствующим направлениям и, в частности, над Планом действий по безопасности в сфере дронов и противодействию дронам.

Как сообщала "Европейская правда", лидеры ЕС также планируют выступить против символики РФ и Беларуси на спортивных и культурных мероприятиях.

Кроме того, как уже сообщала "ЕвроПравда" со ссылкой на источники, Европейский совет также "выразит сожаление по поводу решения Соединенных Штатов временно отменить санкции в отношении российского дизельного топлива".

Во время заседания Европейского совета 15–16 октября не планируется принятие дополнительных решений по финансированию Украины, также в повестке дня лидеров ЕС нет вопроса о возможности использования замороженных активов РФ, хотя эта тема может быть поднята в ходе дискуссии.

Напомним, рассмотрение "украинского вопроса" в ходе заседания Европейского совета в Брюсселе запланировано на 16 октября, ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.