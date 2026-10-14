В выводы Евросовета добавили осуждение атак в морских зонах Болгарии и Румынии

В проект выводов саммита Европейского совета 15-16 октября добавили отдельное осуждение недавних атак на гражданское судоходство в исключительных экономических зонах Болгарии и Румынии в Черном море.

Об этом говорится в обновленной редакции проекта выводов саммита Европейского совета от 13 октября, с которой ознакомилась корреспондентка "Европейской правды" в Брюсселе.

Положение об атаках в исключительных экономических зонах Болгарии и Румынии было добавлено в проект выводов 13 октября после заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге. В предыдущей редакции документа этого положения не было.

"Нападения на гражданское судоходство, включая торговые и коммерческие суда, такие как недавние атаки в исключительных экономических зонах Болгарии и Румынии в Черном море, являются неприемлемыми и представляют собой серьезное нарушение международного и морского права, включая Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS)", – говорится в проекте документа.

В выводах также планируют подчеркнуть, что Россия, атакуя украинскую сельскохозяйственную инфраструктуру, порты Черного моря и Дуная, пункты пропуска, экспортную инфраструктуру и суда, а также блокируя судоходные пути и уничтожая зернохранилища, "вновь использует продовольствие как оружие" и подрывает глобальную продовольственную безопасность, в частности в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, Европейский совет планирует призвать к немедленному восстановлению безопасного прохода для судов с зерновыми грузами в Черном море.

Также лидеры ЕС планируют напомнить о важности дальнейшего укрепления "путей солидарности" между ЕС и Украиной.

Как сообщала "Европейская правда", Европейский совет также призовет усилить визовые требования в отношении граждан России.

Также Европейский совет "выразит сожаление в связи с решением Соединенных Штатов временно отменить санкции в отношении российского дизельного топлива".

Во время заседания Европейского совета 15-16 октября не планируется принятие дополнительных решений по финансированию Украины, также в повестке дня лидеров ЕС нет вопроса о возможности использования замороженных активов РФ, хотя эта тема может быть поднята во время дискуссии.

Напомним, рассмотрение "украинского вопроса" во время заседания Европейского совета в Брюсселе запланировано на 16 октября, ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.