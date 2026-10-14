Ле Пен заявила, что не будет поддерживать финансирование Украины от ЕС

Ультраправая кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае прихода к власти она готова добиться резкого сокращения бюджета ЕС и полномочий Брюсселя, а также вновь подчеркнула, что Париж не будет поддерживать финансирование Украины.

Об этом Ле Пен заявила в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Ле Пен, которая имеет значительное преимущество в опросах, уже пообещала прекратить двустороннюю помощь Киеву, за исключением определенной оперативной поддержки и подготовки украинских солдат, заявив, что Франция больше не может себе этого позволить. Она отметила, что в случае избрания может не поддержать финансирование Украины со стороны ЕС, если это приведет к тому, что Франция останется с долгом.

"Честно поступить с господином Зеленским – это сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем сделать больше. Мы уже предоставили кредиты на сумму 90 млрд евро, из которых 18 млрд приходится на Францию. Это действительно большая сумма", – сказала Ле Пен.

Проект семилетнего бюджета ЕС содержит специальный механизм финансирования Украины на сумму до 100 млрд евро. Однако Ле Пен решительно настроена сорвать любое бюджетное соглашение, удержав половину взноса Франции.

Ле Пен долгое время симпатизировала России, а её партия когда-то получила кредит от российского банка. Она заявила, что поддержала финансовую и военную помощь Франции Киеву после полномасштабного вторжения России в 2022 году и выразила своё осуждение российской агрессии.

Однако она вновь подтвердила свою решительную оппозицию членству Украины в ЕС, заявив, что это равносильно "харакири", которое приведет к потере суверенитета и "абсолютно колоссальным экономическим убыткам" для Франции.

Напомним, неформальный лидер ультраправого "Национального объединения" выступает за "проведение большой конференции по вопросам мира" с целью достижения "дипломатического урегулирования" войны РФ против Украины.

Она уже заявляла, что Франция больше не может оказывать Украине такую же помощь, как сейчас, из-за ухудшения своего финансового положения. Также Марин Ле Пен заявила, что французское сельское хозяйство понесет убытки от вступления Украины в ЕС.

Как известно, перед президентскими выборами 2027 года во Франции Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.