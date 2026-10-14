Премьер Великобритании заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в начале встречи с президентом Владимиром Зеленским заверил украинского лидера, что поддержка Украины со стороны его страны "не изменится".

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как известно, 14 октября Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, где уже состоялась его аудиенция у короля Чарльза III.

Сейчас украинского президента принял в офисе премьер-министра Великобритании Бернем.

"Вы видели солидарность и поддержку, которую получили от всех здесь, в Великобритании. Мы с вами, и это не изменится", – заверил он Зеленского.

Бернем отметил, что последние дни были "мрачными и тяжелыми" для Украины, которая подверглась "интенсивным обстрелам в течение последних 24 часов", и выразил соболезнования от имени Великобритании тем, кто потерял близких.

Также британский премьер подчеркнул, что Зеленский "готов сесть за стол переговоров и обсудить" энергетическое перемирие.

"К сожалению, мы видим, что Россия продолжает атаковать критически важную национальную инфраструктуру в Украине. В эти моменты Великобритания будет продолжать оказывать вам всю возможную поддержку", – добавил он.

Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность Бернему за британскую поддержку.

"Наш народ выжил и продолжает это делать, потому что у нас есть сильные партнеры, и я очень горжусь тем, что у нас есть один из самых сильных партнеров в нашей истории – это ваш народ, Энди", – добавил украинский президент.

Президент Украины и премьер-министр Великобритании договорились провести двустороннюю встречу в ближайшие дни, чтобы обсудить сохранение санкционного давления на Россию.

Также стало известно, что Великобритания планирует ускорить поставки Украине ракет LMM, которые используются для сбивания российских реактивных дронов.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что хочет "восстановить мосты" между Украиной и США, но воздерживается от критики Трампа накануне визита Зеленского в Лондон.