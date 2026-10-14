Сибига говорит, что для встречи Зеленского с Мадьяром необходимо согласовать время и место

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что для встречи между украинским и венгерским лидерами необходимо согласовать время и место.

Об этом он сообщил вечером 14 октября, сообщает МИД, пишет "Европейская правда".

В этот день премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил, что встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Сибига заявил, что украинская сторона готова к такой встрече.

"Нужно согласовать время, есть график президента Украины, но если согласуем время и место, то встреча состоится", – сказал глава МИД.

Напомним, Верховная Рада в понедельник, 12 октября, одобрила в обоих чтениях и в целом изменения в закон об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС.

13 октября Совет Евросоюза официально открыл еще два кластера в переговорах о вступлении Украины.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.