У ЄС поки не визначилися, як захистити членів МКС від санкцій США

ЄС утримується від застосування норм, які захистили б осіб та компанії, що працюють у Міжнародному кримінальному суді (МКС) в Гаазі або співпрацюють з ним, від санкцій США, віддаючи перевагу багатомісячним дипломатичним зусиллям.

Про це пише EUObserver, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія в середу, 14 жовтня, заявила журналістам у Брюсселі, що робить усе можливе для пошуку практичних рішень, сподіваючись, що її дипломатичні зусилля допоможуть суду, який притягує до відповідальності осіб за воєнні злочини, геноцид та інші звірства.

"Ми ще не ухвалили жодних рішень. Але продовжуємо обговорювати це питання на всіх рівнях", – зазначив речник комісії, коли його запитали, чи залишається варіантом маловідома норма про блокування, яка, ймовірно, пом’якшила б вплив санкцій США.

Очікується, що на саміті ЄС у Брюсселі в четвер буде висунуте прохання до США скасувати це рішення, згідно з проєктом висновків, з яким ознайомився EUobserver.

Маловідомий "закон про блокування" ЄС унеможливив би виконання санкцій компаніями та банками ЄС. Його вперше застосували проти санкцій США щодо Куби, Ірану та Лівії.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю, 9 жовтня, запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Своєю чергою в МКС заявили, що убезпечили себе від можливих санкцій з боку США.

Пізніше депутати Європарламенту закликали Єврокомісію стати на захист Міжнародного кримінального суду (МКС) від санкцій США.