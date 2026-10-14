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В ЕС пока не определились, как защитить членов МКС от санкций США

Новости — Среда, 14 октября 2026, 20:42 — Ольга Романская

ЕС воздерживается от применения норм, которые защитили бы лиц и компании, работающие в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге или сотрудничающие с ним, от санкций США, отдавая предпочтение многомесячным дипломатическим усилиям.

Об этом пишет EUObserver, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия в среду, 14 октября, заявила журналистам в Брюсселе, что делает все возможное для поиска практических решений, надеясь, что ее дипломатические усилия помогут суду, который привлекает к ответственности лиц за военные преступления, геноцид и другие зверства.

"Мы еще не приняли никаких решений. Но продолжаем обсуждать этот вопрос на всех уровнях", – отметил пресс-секретарь комиссии, когда его спросили, остается ли вариантом малоизвестная норма о блокировке, которая, вероятно, смягчила бы влияние санкций США.

Ожидается, что на саммите ЕС в Брюсселе в четверг будет выдвинута просьба к США отменить это решение, согласно проекту выводов, с которым ознакомился EUobserver.

Малоизвестный "закон о блокировании" ЕС сделал бы невозможным исполнение санкций компаниями и банками ЕС. Его впервые применили против санкций США в отношении Кубы, Ирана и Ливии.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в пятницу, 9 октября, ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС).

В свою очередь в МУС заявили, что обезопасили себя от возможных санкций со стороны США.

Позже депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию встать на защиту Международного уголовного суда (МУС) от санкций США.

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