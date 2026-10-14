З початку повномасштабної війни ЄС надав Україні 228 млрд євро допомоги

Європейський Союз передав уже 228 млрд євро на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс на 10-му українському міністерському круглому столі в Бангкоку, інформує "Європейська правда".

Також єврокомісар зазначив, що вкрай важливо, аби міжнародні партнери взяли на себе свою частку фінансової допомоги Україні.

Зокрема, у середу, 14 жовтня, Європейська комісія виділила Україні 2,86 млрд євро на безпілотники, ракети та нагальні потреби на полі бою. Ці гроші надійдуть Україні в рамках оборонного компонента кредиту у розмірі 90 млрд євро.

Кошти будуть спрямовані на придбання безпілотників, засобів протиповітряної оборони, ракет, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Перед тим, 18 вересня, ЄС перерахував Україні транш у 3,3 млрд євро в межах Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.

Втім, у ЄС наполягають: для отримання подальших фінансових виплат Україна повинна продовжувати здійснювати й впроваджувати відповідні реформи.