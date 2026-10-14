С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине помощь в 228 млрд евро

Европейский Союз выделил уже 228 млрд евро на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис на 10-м украинском министерском круглом столе в Бангкоке, сообщает "Европейская правда".

Также еврокомиссар отметил, что крайне важно, чтобы международные партнеры взяли на себя свою долю финансовой помощи Украине.

В частности, в среду, 14 октября, Европейская комиссия выделила Украине 2,86 млрд евро на беспилотники, ракеты и неотложные нужды на поле боя. Эти средства поступят Украине в рамках оборонного компонента кредита в размере 90 млрд евро.

Средства будут направлены на приобретение беспилотников, средств противовоздушной обороны, ракет, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

Ранее, 18 сентября, ЕС перечислил Украине транш в размере 3,3 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.

Впрочем, в ЕС настаивают: для получения дальнейших финансовых выплат Украина должна продолжать осуществлять и внедрять соответствующие реформы.