Axios: у Трампа заявили, что не контролируют SpaceX на фоне проблем со Starlink в Украине

В Белом доме заявили, что не имеют отношения к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине, и указали, что не контролируют компанию SpaceX.

Об этом стало известно изданию Axios, сообщает "Европейская правда".

По словам двух источников, в среду ведущие советники президента Украины Владимира Зеленского пообщались со своими коллегами из Белого дома и поинтересовались, было ли принято решение об ограничении работы сервисов Starlink и что можно сделать для исправления ситуации. Украинские чиновники также обратились с аналогичными запросами в ЦРУ и Пентагон.

По словам источников, представители Белого дома сообщили украинцам, что не контролируют компанию SpaceX.

Высокопоставленный представитель США отметил, что администрация Дональда Трампа не имеет никакого отношения к якобы ограничениям в предоставлении услуг Starlink. Один из источников указал, что администрация намерена связаться с компанией SpaceX, чтобы выяснить, что произошло.

В посте в X глава SpaceX Илон Маск косвенно прокомментировал, какая именно структура могла бы нести ответственность за ограничения.

"Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими вооруженными силами и, в конечном итоге, президентом США", – написал он.

Starlink, добавил он, – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый компанией SpaceX. "Использование Starlink ограничивается гражданскими или оборонными целями и не может применяться для наступательных военных действий, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании", – написал он.

Украинские военнослужащие сообщили, что в ночь на 14 октября столкнулись с ограничением работы военной версии американской спутниковой связи Starlink, которая носит название Starshield.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение США ввести ограничения в работе Starlink для Украины было ошибкой, которая приведет к человеческим жертвам.

Зеленский рассказал, что обсудит с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом обмен разведданными и доступ к Starlink.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с иронией обратился к Илону Маску после сообщений об ограничении работы терминалов Starlink для украинских военных.