Зеленский приказал возобновить удары по российским НПЗ, несмотря на требование Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что распорядился возобновить удары по российским НПЗ на фоне того, что российские войска продолжают атаковать энергообъекты в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент сказал в интервью Financial Times.

Зеленский приказал возобновить удары по российским НПЗ, несмотря на требование президента США Дональда Трампа прекратить подобные атаки.

Американский лидер неоднократно возлагал ответственность на Украину за рост мировых цен на топливо из-за атак на российские НПЗ.

"Запрет [на удары по нефтеперерабатывающим заводам] снят. С этим покончено", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина приостановила удары по энергетическим объектам РФ на три дня, чтобы удовлетворить пожелания США, в то время как Москва продолжала наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре и убивать мирных жителей – более 100 за последнюю неделю.

Несмотря на приостановку ударов со стороны Украины, как сказал Зеленский, украинские войска остались без американских систем раннего предупреждения о приближении баллистических ракет, а работа спутниковой связи Starlink Илона Маска по всей стране была замедлена, что затруднило проведение операций на передовой и нанесение ударов средней дальности по российским военным объектам.

На вопрос, прекратит ли Украина удары по энергетическим объектам с целью налаживания отношений с Белым домом, даже если Россия продолжит их, он ответил, что согласится на это только в том случае, если в обмен ему предоставят больше перехватчиков для систем Patriot.

По словам Зеленского, это был "минимум", о котором он просил.

По данным издания The Washington Post, США пригрозили Украине прекратить предоставление разведданных, если украинские военные будут наносить новые удары по российским объектам энергетики.

Зеленский подтвердил во вторник в интервью радиостанции NPR, что украинские военные получили предупреждения и угрозы относительно обмена разведданными, но эти угрозы пока не были воплощены в жизнь.

Трамп также заявил журналистам во вторник, что обмен разведданными продолжается.

В Европейской комиссии заявили, что не видят никаких признаков того, что обмен разведывательными данными между Украиной и США прекратился.