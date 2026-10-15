Литва чекає на прорив у відновленні відносин з Китаєм в грудні

Литва розраховує до кінця року досягти прогресу у відновленні відносин з Китаєм, заявив у середу прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Глава уряду Литви висловив упевненість у зусиллях міністра закордонних справ Кястутіса Будріса щодо поліпшення відносин.

"Робота триває, вона відбувається. У відносинах зі східними країнами, мабуть, потрібно менше галасу, а натомість необхідна тиха співпраця", – сказав Сінкявічюс журналістам.

Він зазначив, що уряд підготував план дій, у якому визначено конкретні кроки та терміни відновлення дипломатичного представництва, а грудень визначено як цільовий місяць для досягнення прориву.

"Сподіваюся, це вдасться", – сказав Сінкявічюс, додавши, що результат залежить від обох країн, і що дипломатичні питання вимагають часу.

Прем’єр-міністр відмовився надати додаткові подробиці, зазначивши, що Литва зробила висновки з минулого досвіду і зараз прагне покращити відносини без публічних дискусій.

Він також не підтвердив і не спростував, чи відновилися переговори щодо назви представництва Тайваню у Вільнюсі. Сінкявічюс зазначив, що не бере участі в переговорах з Пекіном, якими займається Будріс.

Раніше прем’єр-міністр заявив, що очікує прогресу у відновленні дипломатичних відносин до того, як Литва обійме ротаційне головування в Раді Європейського Союзу у першій половині 2027 року.

Відносини між Литвою та Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс дозволив Тайваню відкрити представництво під назвою "Тайванське представництво". Аналогічні представництва в інших країнах зазвичай діють під назвою Тайбейського.

У відповідь Китай знизив рівень свого дипломатичного представництва в Литві з посла до тимчасового повіреного у справах. Китайські дипломати відсутні в Литві з травня 2025 року, після того як Вільнюс відмовився видавати їм нові акредитації.

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