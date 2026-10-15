Литва ждет прорыва в восстановлении отношений с Китаем в декабре

Литва рассчитывает к концу года добиться прогресса в восстановлении отношений с Китаем, заявил в среду премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Глава правительства Литвы выразил уверенность в усилиях министра иностранных дел Кястутиса Будриса по улучшению отношений.

"Работа продолжается, она идет. В отношениях с восточными странами, пожалуй, нужно меньше шума, а вместо этого необходимо тихое сотрудничество", – сказал Синкявичюс журналистам.

Он отметил, что правительство подготовило план действий, в котором определены конкретные шаги и сроки восстановления дипломатического представительства, а декабрь обозначен как целевой месяц для достижения прорыва.

"Надеюсь, это удастся", – сказал Синкявичюс, добавив, что результат зависит от обеих стран и что дипломатические вопросы требуют времени.

Премьер-министр отказался предоставить дополнительные подробности, отметив, что Литва извлекла уроки из прошлого опыта и сейчас стремится улучшить отношения без публичных дискуссий.

Он также не подтвердил и не опроверг, возобновились ли переговоры по названию представительства Тайваня в Вильнюсе. Синкявичюс отметил, что не участвует в переговорах с Пекином, которыми занимается Будрис.

Ранее премьер-министр заявил, что ожидает прогресса в восстановлении дипломатических отношений до того, как Литва примет ротационное председательство в Совете Европейского Союза в первой половине 2027 года.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс разрешил Тайваню открыть представительство под названием "Тайваньское представительство". Аналогичные представительства в других странах обычно действуют под названием Тайбэйского.

В ответ Китай понизил уровень своего дипломатического представительства в Литве с посла до временного поверенного в делах. Китайские дипломаты отсутствуют в Литве с мая 2025 года, после того как Вильнюс отказался выдавать им новые аккредитации.

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