Премʼєр Естонії: чим швидше російські НПЗ будуть рознесені вщент, тим краще

В Естонії продовжують наполягати на тому, що російські нафтопереробні заводи та енергетичні потужності мають бути зруйновані, бо вони фінансують війну проти України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал перед початком засідання Європейської ради 15 жовтня.

Премʼєр Естонії у Брюсселі повторив раніше озвучену тезу про те, що російські НПЗ мають бути зруйновані, бо продаж енергоносіїв фінансує війну.

"Я публічно заявляв в Естонії, що чим швидше всі російські нафтопереробні заводи та потужності, які забезпечують можливість продавати енергоносії, будуть рознесені вщент, тим краще. Тому що Росія фінансує війну", – заявив Міхал.

Тим не менш, він наголосив, що Естонія покладається на США як на партнера та союзника по НАТО, який допомагає в питаннях безпеки.

"Ми покладаємося на них. Іноді навіть хорошим друзям потрібно нагадувати, що є правильним", – сказав глава естонського уряду.

Він нагадав, що Естонія межує з Росією та має підтримку трьох ядерних держав у межах НАТО: США, Великої Британії та Франції.

"Ми стикалися з тим, що судна "тіньового флоту" пошкоджували наші кабелі та різні трубопроводи. Ми мали випадки вторгнення російських винищувачів у наш повітряний простір. Нам навіть доводилося збивати різні безпілотники в нашому повітряному просторі. У всіх цих випадках допомога надходила від НАТО", – розповів Крістен Міхал.

"Тому, виходячи з цього, я мушу сказати, що НАТО працює добре, а США є партнером у межах НАТО. Трамп запевнив нас і всіх інших востаннє в Анкарі, що він дотримується зобов'язань перед НАТО, зокрема й статті 5", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", 15-16 жовтня в Брюсселі відбувається саміт лідерів ЄС, на якому 16 жовтня очікується присутність президента України Володимира Зеленського.

Під час засідання Європейської ради наразі не планується прийняття додаткових рішень щодо фінансування України; також на порядку денному лідерів ЄС немає питання щодо можливості використання заморожених активів РФ, хоча ця тема може бути піднята під час дискусії.

"ЄвроПравда" вже анонсувала, що Європейська Рада планує закликати посилити візові вимоги щодо громадян Росії.

Також Єврорада "висловить жаль з приводу рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального".