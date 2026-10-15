Премьер Эстонии: чем быстрее российские НПЗ будут разнесены в щепки, тем лучше

В Эстонии продолжают настаивать на том, что российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетические мощности должны быть разрушены, поскольку они финансируют войну против Украины.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал перед началом заседания Европейского совета 15 октября.

Премьер Эстонии в Брюсселе повторил ранее озвученный тезис о том, что российские НПЗ должны быть разрушены, поскольку продажа энергоносителей финансирует войну.

"Я публично заявлял в Эстонии, что чем быстрее все российские нефтеперерабатывающие заводы и мощности, обеспечивающие возможность продажи энергоносителей, будут разнесены в щепки, тем лучше. Потому что Россия финансирует войну", – заявил Михал.

Тем не менее он подчеркнул, что Эстония полагается на США как на партнера и союзника по НАТО, который помогает в вопросах безопасности.

"Мы полагаемся на них. Иногда даже хорошим друзьям нужно напоминать, что правильно", – сказал глава эстонского правительства.

Он напомнил, что Эстония граничит с Россией и пользуется поддержкой трех ядерных держав в рамках НАТО: США, Великобритании и Франции.

"Мы сталкивались с тем, что суда "теневого флота" повреждали наши кабели и различные трубопроводы. У нас были случаи вторжения российских истребителей в наше воздушное пространство. Нам даже приходилось сбивать различные беспилотники в нашем воздушном пространстве. Во всех этих случаях помощь поступала от НАТО", – рассказал Кристен Михал.

"Поэтому, исходя из этого, я должен сказать, что НАТО работает хорошо, а США являются партнером в рамках НАТО. Трамп в последний раз заверил нас и всех остальных в Анкаре, что он соблюдает обязательства перед НАТО, в том числе и статью 5", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", 15–16 октября в Брюсселе проходит саммит лидеров ЕС, на котором 16 октября ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе заседания Европейского совета пока не планируется принятие дополнительных решений по финансированию Украины; также в повестке дня лидеров ЕС нет вопроса о возможности использования замороженных активов РФ, хотя эта тема может быть поднята в ходе дискуссии.

"ЕвроПравда" уже сообщила, что Европейский совет планирует призвать ужесточить визовые требования в отношении граждан России.

Также Евросовет "выразит сожаление по поводу решения Соединённых Штатов временно отменить санкции в отношении российского дизельного топлива".