Белый дом защищает нового пресс-секретаря на фоне сомнений в её компетентности

Белый дом защищает своего нового пресс-секретаря Кэти Захарию, которая оказалась в центре внимания из-за сомнений в её компетентности.

Об этом говорится в публикации BBC, сообщает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп, объявляя о назначении Захарии, заявил, что она адвокат. Сама Захария также называет себя юристом.

Однако когда во вторник журналист спросил пресс-секретаря, в каком штате она сдала экзамен на право заниматься адвокатской практикой в США, она, стоя рядом с президентом, ответила: "Когда я переехала в Китай".

Судя по всему, она не зарегистрирована в коллегии адвокатов ни в одном из штатов, где проживала.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что Захария "обладает уникальной квалификацией и исключительной сообразительностью, что поможет информировать американский народ".

Отвечая на вопрос о своих квалификационных данных, Захария заявила в своём сообщении на этой неделе: "Я практиковала в сфере права международных соглашений, имея все необходимые квалификационные документы".

В среду правозащитная организация Campaign for Accountability подала жалобу в Ассоциацию адвокатов штата Калифорния.

Они требуют провести расследование по поводу того, "не представляла ли Захария себя публично неоднократно как лицо, имеющее право заниматься юридической практикой без соответствующей лицензии, что по калифорнийскому законодательству квалифицируется как преступление".

42-летняя Захария окончила юридический факультет Университета Пеппердайн в Калифорнии в 2011 году, что подтвердил сам университет. Однако диплом юриста не является лицензией на занятие юридической практикой в США.

В её профиле в LinkedIn указано, что с 2011 по 2013 год она работала юристом в юридической фирме Zhong Lun в Пекине. Впрочем, в Китае право на получение лицензии на юридическую практику имеют только граждане Китая. Иностранные сотрудники могут работать в юридических фирмах на других должностях.

В феврале прошлого года Захария заявила, что во время пребывания в Китае она работала внешним юрисконсультом Международной финансовой корпорации (МФК) и Всемирного банка.

BBC обратилась к Всемирному банку и МФК за комментариями.

Согласно её профилю в LinkedIn, Захария также занимала должность главного юрисконсульта в Fix California – консервативной некоммерческой организации, основанной соратником Трампа Риком Гренеллом.

9 октября Кэти Захария, консервативная обозревательница, которая недолгое время работала в Министерстве внутренней безопасности США, была избрана следующим пресс-секретарём Белого дома.

После первого брифинга для прессы западные СМИ обратили внимание на некомпетентность Захарии.