Прем’єр Болгарії підтримав угоду Трампа і Путіна щодо дизельного пального

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, на відміну від інших лідерів ЄС, висловився на підтримку домовленості лідерів США та РФ щодо дизельного палива.

Про це він сказав у Брюсселі перед самітом ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Радева попросили оцінити угоду Дональда Трампа і Владіміра Путіна.

"Ви знаєте, яка проблема зараз у Європі. Високі ціни на пальне. Ми цінуємо будь-який крок, що зменшує ціни на пальне, щоб покращити нашу конкурентоспроможність", – заявив прем’єр Болгарії.

Він також висловився проти ударів України по нафтопереробних заводах Росії, але так само розкритикував і російські атаки на українську енергетику.

"Я не підтримую будь-які удари по НПЗ, я не підтримую будь-які атаки на електростанції, такі як Росія завдає по Україні", – заявив Радев.

Нагадаємо, Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".

15 жовтня Зеленський заявив, що розпорядився відновити удари по російських НПЗ на тлі того, як російські війська продовжують атакувати енергооб’єкти в Україні.