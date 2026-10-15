Премьер Болгарии поддержал соглашение Трампа и Путина по дизелю

Премьер-министр Болгарии Румен Радев, в отличие от других лидеров ЕС, высказался в поддержку договоренности лидеров США и РФ по дизельному топливу.

Об этом он заявил в Брюсселе перед саммитом ЕС, сообщает "Европейская правда".

Радева попросили оценить соглашение Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Вы знаете, какая проблема сейчас в Европе. Высокие цены на топливо. Мы ценим любой шаг, который снижает цены на топливо, чтобы улучшить нашу конкурентоспособность", – заявил премьер Болгарии.

Он также высказался против ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам России, но в равной степени раскритиковал и российские атаки на украинскую энергетику.

"Я не поддерживаю никакие удары по НПЗ, я не поддерживаю никакие атаки на электростанции, подобные тем, которые Россия наносит по Украине", – заявил Радев.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".

15 октября Зеленский заявил, что распорядился возобновить удары по российским НПЗ на фоне того, как российские войска продолжают атаковать энергообъекты в Украине.