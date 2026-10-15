У Чехії підірвали найвищу в країні споруду

Найвища споруда в Чехії – радіопередавач висотою 355 метрів у Лібліце в регіоні Чеський Брод – впала на землю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDNES.cz.

Чеська радіокомпанія використала для підриву понад чотири кілограми "Семтексу". Підрив супроводжувався потужним вибухом. Дві вежі стояли в цьому місці протягом пів століття.

фото CTK

Щогли впали на землю об 11:15 ранку, повалившись у бік Коліна. Від самого ранку територію навколо передавача заполонили сотні цікавих глядачів, а на сусідньому болотистому полі стояли десятки автомобілів.

Після того як щогли впали, більшість глядачів стояли, наче вкопані, а в очах у декого стояли сльози. "Ми втратили наш маяк і символ рідного краю", – погодилися місцеві жителі.

Після знесення передавальних веж у Лібліце теле- та радіопередавальна вежа в Крашові стала найвищою спорудою в Чехії. Вона була введена в експлуатацію в 1960 році й розташована між селами Безверов і Крашов у Пльзенському краї. У серпні 1968 року радянська окупаційна армія серйозно пошкодила її за допомогою вибухівки та вогнепальної зброї; через кілька років її замінили на нову щоглу висотою 347,5 метра.

Подальший демонтаж сталевої конструкції відбуватиметься протягом наступних 20 днів.

Колись ця споруда була найпотужнішим радіопередавачем у Центральній Європі.

Після оголошення про те, що споруду підірвуть цього тижня, щодня навколо місця події збиралися цікаві глядачі та ентузіасти, щоб зробити останню фотографію. На початку тижня рух транспорту навіть зупинився через велику кількість зацікавлених людей.

Один з ентузіастів в останню хвилину намагався переконати Міністерство культури відкласти знесення. На його думку, це не просто дві високі сталеві конструкції, а видатний зразок чехословацької інженерної думки та важлива частина історії чеського радіомовлення.

На початку цього тижня технічні фахівці Чеської радіокомунікаційної служби вимкнули передавачі, а потім демонтували освітлювальні прилади. Це було зроблено, щоб запобігти розбиттю скла освітлювальних приладів під час підриву та подальшого обвалу конструкції, а також щоб уникнути забруднення прилеглої території осколками.

Передавач "Лібліце Б" було введено в експлуатацію в грудні 1976 року. Чеське радіо припинило мовлення на середніх хвилях з цього передавача наприкінці 2021 року. З жовтня 2023 року до кінця березня 2025 року передавач використовувала радіостанція Country Radio, після чого він залишився без ефірного використання.

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